Пермская актриса стала главной героиней египетского сериала

Фото: постер к сериалу

Бывшая актриса Театра-Тетра Анна Меньшикова сыграла главную роль в египетском сериале «Ситухум» (имя героини). Она является выпускницей Пермского государственного института культуры.

О роли Анны Меншиковой в соцсетях рассказал бывший главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель. Он был ее преподавателем на актерском курсе в институте. «У Ани Меньшиковой первая главная роль в египетском кино. Прочесть не могу, но это радости не мешает. Счастье от студентов и детей ни с чем не сравнимо!» — написал в своем посте Владимир Гурфинкель.

В Театре-Театре Анна Меньшикова играла в спектаклях «Географ глобус пропил», «Сказка о царе Салтане», «Поминальная молитва», «На всякого мудреца довольно простоты», «неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА» и других.

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