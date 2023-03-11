В Прикамье полицейский спас девушку, которая хотела свести счеты с жизнью из-за любовной драмы

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Октябрьском городском округе местный житель обратился в полицию. Он рассказал, что поругался со своей девушкой, после чего она закрылась в доме и перестала отвечать на звонки. Мужчина испугался, что возлюбленная может совершить необдуманный поступок.

В ГУ МВД по пермскому краю рассказали, что полицейские незамедлительно прибыли по вызову мужчины. Девушка не открывала дверь, и тогда правоохранители решили ее вскрыть.

Зайдя в дом, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу старший лейтенант полиции Александр Дьяков заметил, что дверь в комнату закрыта изнутри. Полицейский понял, что на счету каждая секунда. Он рукой разбил стекло на двери, открыл ее и бросился на помощь.

Девушка была уже на грани жизни и смерти. Осколком стекла оперативник перерезал веревки и спас ее ( по закону мы не имеем права описывать способо самоубийства).

К месту происшествия приехала «скорая». Врачи оказали пострадавшей первую помощь и добавили в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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