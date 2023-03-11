В Перми недовольный клиент пытался поджечь офис компании

Скрин видео Telegram-канала Baza

Пермяк попытался устроить поджог. Он остался недоволен оказанными компанией услугами, вломился в офис и разлил в помещении бензин. Он также облил сотрудницу компании.

Подробности «КП-Пермь» сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. В дежурную часть отдела полиции Ленинского района Перми сообщение о попытке поджога поступило 2 марта. «Клиент одной из компаний по оценке недвижимости требовал вернуть ему денежные средства за судебные издержки, угрожал сотруднице организации расправой и для устрашения облил бензином столы в офисе», — рассказали в МВД.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как уточняет Telegram-канал Baza, мужчина ворвался в кабинет юриста с криками: «Это ты! Я знаю, где твои дети. Я знаю, где ты живешь. Ну вот ты и дождалась!» Компания проводила оценку его квартиры в аварийном доме для получения компенсации. Вместе с юристом мужчина добился компенсации за непроведенный капремонт, и этими услугами он остался доволен.

Однако был второй иск — о взыскании судебных расходов. Суд удовлетворил требования не в полном объеме. Вместо 50 тысяч рублей взыскали только 16 тысяч. Это могло стать причиной недовольства клиента.

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