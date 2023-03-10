В Перми в сквере имени Гоголя установят газовые фонари

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми продолжается благоустройство сквера имени Гоголя. На территории появятся несколько зон отдыха и детская площадка. Также полностью заменят тропинки, модернизируют подпорные стенки, установят урны и скамейки. Главным украшением сквера станут настоящие газовые фонари. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

Всего в парке планируется установить пять фонарей с газовыми горелками. Их изготовит компания «Газпром межрегионгаз». Предполагается, что они будут точными копиями исторических и аналогичны тем, что размещены в Александровском саду Санкт-Петербурга. Работы планируется выполнить к 300-летнему юбилею Перми.

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