Эксперты онлайн-сервиса СберЗдоровье назвали ТОП-5 ситуаций, с которыми женщины обращаются к психологам

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СберЗдоровье совместно с Волго-Вятским банком Сбербанка* рассказали, почему женщине важно заботиться о своем физическом и психологическом здоровье, а также какие инструменты самопомощи существуют, и с какими запросами женщины наиболее часто обращаются к психологам.

«Каждая из нас хочет быть спокойной, уверенной, красивой и счастливой. Эти и другие позитивные трансформации основываются прежде всего на психоэмоциональном состоянии женщины», – рассказывает Дарья Якуба, психолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

По данным платформы, за 2022 год женщины консультировались с психологами онлайн в 4 раза чаще мужчин. Число онлайн-обращений к психологам среди женщин за год увеличилось в полтора раза.

«На самом деле это достаточно позитивная динамика, так как она отражает рост осознанности женщин к своему душевному состоянию. Мы все знаем о тех уязвимых периодах в нашей жизни, когда наше физическое состояние больше обычного влияет на психическое состояние – это период беременности, родов и послеродовый период, ежемесячный менструальный цикл, период менопаузы. Также важна и другая взаимосвязь – психического, эмоционального состояния на физическое здоровье. Его длительное, выраженное нарушение могут увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, нарушений менструального цикла, головных болей и мигрени, снижения либидо. То есть, работая с психоэмоциональным состоянием мы действительно предотвращаем риск возникновения физических заболеваний», – объясняет Дарья Якуба.

Согласно статистике СберЗдоровье, ТОП-5 запросов женщин к психологу выглядит следующим образом:

1.Сложности в отношениях: с мужем, детьми, свекровью, мамой, подругами, коллегами. Как выйти замуж?

2.Как найти свое предназначение?

3.Как полюбить себя, поверить в себя? Как повысить самооценку?

4.Как себя изменить, чтобы стать другой?

5.Как перестать тревожиться, расстраиваться, плакать? Как избавиться от плохих навязчивых чувств и мыслей?

Человеческие взаимоотношения по-прежнему остаются одним из самых популярных для проработки со специалистом запросом, а для женщин по их природе отношения в целом важны – нужно всегда чувствовать поддержку, находить взаимопонимание. Женщина ощущает наибольшую обеспокоенность, если есть проблемы с коммуникацией с теми или иными людьми.

Все психологические трудности не возникают изолированно внутри человека. Они возникают в результате взаимодействия с другими людьми. Поэтому и решение таких вопросов требует участия другого человека, в данном случае – психолога или психотерапевта. Это участие подразумевает создание особого рода терапевтических отношений между специалистом и человеком, который обратился за помощью. Своевременное обращение к психологу помогает не допустить ухудшения состояния человека, позволяет не доводить до депрессий или других серьезных проблем с ментальным здоровьем, которые могут повлечь за собой и другие симптомы.

Существуют и базовые правила первичной самопомощи, когда вы чувствуете, что выходите из гармоничного состояния:

1.Бережное, внимательное, заботливое отношение к себе.

2.Замечать, признавать, давать место и время своим чувствам и мыслям.

3.Отмечать и признавать свои сильные стороны и успехи.

4.Создавать поддерживающий круг из друзей, близких.

5.Помнить о важности полноценного сна и регулярного, сбалансированного питания. Вовремя замечать первые признаки физической и эмоциональной усталости.

6.Планировать личный отдых и деятельность, которая приносит удовольствие и радость, наряду с рабочими и семейными задачами.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Психоэмоциональное состояние перестает быть табуированной темой, и все больше людей более осознанно относятся к тому, что чувствуют: в компаниях работают штатные психологи, а обращение к специалисту расценивается не как признание слабости, а наоборот – силы и ответственности. Если какая-то проблема кажется непреодолимой, помогут специалисты сервиса СберЗдоровье, записаться к которым можно онлайн в любое удобное для вас время.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.