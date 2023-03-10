Сбер предложил образовательные программы для руководителей детских дошкольных учреждений Перми

Фото: Сбер

В Перми по инициативе МАО ДПО «Центр развития системы образования» стартовала образовательная программа для руководителей детских дошкольных учреждений, организатором которой выступил Сбербанк. Участники в течение нескольких месяцев пройдут несколько обучающих модулей, среди которых интенсив, бизнес симуляция, тренинги, обратная связь. Эти модули направлены на получение опыта решения нестандартных задач в стрессовых условиях, разбор инструментов развития и составление индивидуального плана развития на год. Также предусмотрено изучение инструментов работы с информацией, техник, повышающих эффективность коммуникации и активное слушание, обучение проведения презентации и проявление эмпатии.

Всех участников ждет работа с коучем по развитию лидерских качеств, ежемесячные тематические сессии с наставниками и участие в тренингах: «Системное мышление», «Эффективные коммуникации», «Управление собой».

Обучение будет проводиться в очно-заочном формате.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер уделяет большое внимание образованию, которое является одной из основных ценностей. На сегодняшний день наши специалисты обладают уникальными компетенциями и в части управленческих, и в части мягких навыков, что позволяет нам выступать экспертами в обучении как представителей бизнеса, так и представителей региональных властей. Мы рады, что через обучение руководителей детских садов вносим свой вклад в развитие системы дошкольного образования Пермского края.»