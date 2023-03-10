В Перми огнеборцы спасли на пожаре шесть человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 9 марта из горящего дома в Перми пожарные спасли шесть человек. В Управлении МЧС по Пермскому краю рассказали, что информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Можайская поступила в 04:57 по местному времени. К месту пожара выехали 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Выяснилось, что горел диван в комнате квартиры на площади 1 квадратный метр. В 5:10 пожар был потушен. Огнеборцы спасли из горящего дома шесть человек. К сожалению, пострадал один человек. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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