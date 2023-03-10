В Прикамье мужчину осудят за гибель двух человек в раздавленной катком машине

Фото: ЧП ДТП Пермь

В Пермском крае водителя большегруза осудят за ДТП, в котором два человека погибли и еще один пострадал. Как рассказали в краевой прокуратуре, авария произошла в августе 2022 года на трассе Соликамск-Красновишерск в Красновишерском округе. В тот день обвиняемый на грузовом автомобиле перевозил дорожный каток.

По версии следствия, во время движения водитель большегруза превысил скорость. Из-за этого произошла расцепка, и каток съехал с платформы на легковой автомобиль, который в это время ехал по встречной полосе. В результате, водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Еще один человек получил серьезные травмы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Водитель грузовика обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух человек. В ближайшее время дело будет передано в суд.