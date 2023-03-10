В Перми юбилей Мотовилихи отметят залпами из артиллерийских орудий

Мотовилиха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году Мотовилихинский район отметит свое 85-летие. Официальной датой его образования считается 3 октября 1938 года, когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР ЦКВКП (б) о его вхождении в состав города Перми.

Начало празднования юбилея района стартовало в конце прошлого года, когда на территории Мотовилихи открыли новогодний маршрут и ледовые городки.

Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми событийный ряд предстоящей юбилейной даты вошел в проект «85 мероприятий к 85-летию». Он предполагает для каждой группы жителей и каждого микрорайона отдельные праздничные мероприятия.

Весенний событий открыли мероприятия по празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского Дня. Они состоятся сегодня, 10 марта, в детском центре им. Соломина на ул. 1905 года. Празднование юбилея Мотовилихи продолжится 9 мая: в саду им. Свердлова произведут 9 памятных залпов из двух артиллерийских орудий. Цикл весенних событий завершит 79-я легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха».

Предстоящим летом, с 1 июня и по 31 августа, в сквере им. Калачникова будет работать клуб настольных игр. В парках и скверах Мотовилихинского района пройдут танцевальные вечера под открытым небом. В рамках празднования 300-летия Перми 12 июня на территории рядом с Мотовилихинским прудом планируется проведение народных гуляний со спортивным праздником, концертной программой и розыгрышем призов. В честь Международного дня молодежи 12 августа на ул. Крупской состоится фестиваль уличной культуры, который будет включать соревнования по кросс-фиту, танцевальный турнир и другие мероприятия.

Финалом празднования станет мероприятие в честь Дня рождения Мотовилихинского района. В рамках юбилея для жителей организуют большую концертную программу.

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