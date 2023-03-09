Дочь советника главы Прикамья обогнала на санной трассе Татьяну Иванову из Чусового

Фото: Федерация санного спорта России

Нешуточные баталии разгорелись на санно-бобслейной трассе «Сириус» в Сочи, где завершился чемпионат России 2023 по санному спорту.

В первый день соревнований, 7 марта, все внимание было приковано к женскому турниру среди женщин в спринте. Многие ждали победу от сильнейшей саночницы страны Татьяны Ивановой из Чусового. Однако, в спор за «золото» вмешалась главный соперник чусовлянки последних соревновательных сезонов Виктория Демченко из подмосковного Дмитрова.

Отец Виктории – уроженец Чусового и легендарный воспитанник местной школы санного спорта Альберта Демченко. В 2021 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил его советником по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Созданный Альбертом Демченко благотворительный фонд Альберта Демченко поддерживает Центр комплексной реабилитации инвалидов, отделение медико-социальной реабилитации Чусового. Его дочь Виктория родилась также в Чусовом

На состоявшемся в Сочи чемпионате России 2023 Виктория Демченко всего на 0,009 секунды опередила на спринтерской дистанции Татьяну Иванову.

В первый день соревнований Виктория Демченко в дуэте с Дарьей Пересторниной принесли сборной Московской области еще одну медаль. Девушки завоевали «бронзу» в спринтерском заезде на санях-двойках. Первое место занял экипаж, составленный из саночниц Краснодара и Москвы в составе Олеси Михайленко и Екатерины Грибковой. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Кропачева и Алена Старкова из Чусового. Это были первые официальные соревнования женского спринта на двухместных санях в истории санного спорта России.

Во второй день чемпионата России 2023 по санному спорту, 8 марта, Татьяна Иванова взяла убедительный реванш у Виктории Демченко, став чемпионом России в классических заездах на одноместных санях.

В этот же день Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов из Чусового завоевали «бронзу» в соревнованиях на двухместных санях.

В рейтинге Федерации санного спорта России по итогам 2022 года Татьяна Иванова занимает первую строчку, следом за ней идет именно Виктория Демченко.

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