В Прикамье первоклассника во время урока физкультуры покусала собака

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу родителей ребенка, которого укусила собака. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Чердыни в феврале прошлого года. Первоклассник в конце урока физкультуры начал снимать лыжи, и в этот момент к нему подбежала собака. Мальчик хотел ее погладить, но она укусила его за щеку.

После оказания первой помощи школьника отправили в больницу. Там ему поставили прививку от бешенства и наложили шов. Позднее его мама рассказала, что ее сын испытал сильный стресс и начал бояться собак. Также на его щеке остался шрам.

Суд решил, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего обеспечения безопасности на территории школы и ненадлежащих условий содержания хозяином своей собаки. Родители мальчика получили компенсацию в 70 тысяч рублей. По 35 тысяч выплатили школа и хозяин собаки.

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