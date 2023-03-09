Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 9 марта 2023 года к 08:00 первое ДТП зафиксировано на ул. Чкалова при подъезде к ул. Куйбышева со стороны Стахановского перехода. Второе ДТП на ш. Космонавтов при выезде с ул. Столбовой в сторону рынка. На этих участках есть затруднения в движении.

Стоит обратить внимание на ДТП на трассе Р-242 в сторону Перми в полутора километрах от отворота на Кояново.

Традиционные для этого часа пробки в 7 баллов наблюдаются на Вышке-1: на ул. Мостовой, Огородникова и Фокинской, далее от площади восстания к ул. Славянова. На Вышке-2 транспорт скопился на ул. Гашкова при выезде на ул. Соликамскую, ул. Соликамской от Чапаевского до Балмошной в сторону центра.

В других частях Мотовилихи заторы на ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской, ул. Крупской в обоих направлениях от Цирка до ул. Дружбы, на бул. Гагарина от ул. Ушинского в сторону ул. Старцева.

В центре города пробка в 7 баллов на ул. Попова от ул. Екатерининской до эспланады в сторону Коммунального моста.

Затруднения в движении транспорта есть на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной. Встал транспорт на ул. Леонова ближе к перекрестку с ул. Промышленной от Южного обхода.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 9 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 6 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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