Проект реконструкции вокзала Пермь II могут завершить в первом квартале 2023 года

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЮБИЛЕЯ ПЕРМИ / perm-300.ru

В Министерстве транспорта Пермского края заявили, что проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II планируется завершить в первом квартале 2023 года.

Проектирование и строительство объекта реализуется за счёт инвестиционной программы ОАО «РЖД». Сроки начала реконструкции вокзала Пермь II пока не сообщается.

В сообщении «Рифей.ру» отмечается, что масштабный проект по строительству транспортно-пересадочного узла на площадке Перми II предполагает разделение грузовых и пассажирских перевозок, а также предусматривает создание единого комплекса железнодорожного вокзала и терминала для автобусов и трамваев. Ранее строительные работы планировалось начать в 2023 году.

Одна из задач проекта состоит в переносе межмуниципальных маршрутов с действующего в Перми автовокзала в ТПУ на площадке Пермь II. Здания автобусного и железнодорожного вокзалов планируется соединить между собой по принципу «сухие ноги», то есть пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы попасть из одного терминала в другой.

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