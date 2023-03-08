В Перми приступили к возведению путепровода в районе улицы Вишерской

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми строители приступили к возведению пролетных строений путепровода над железнодорожными путями в районе ул. Вишерской. Работы ведутся в рамках II этапа масштабной реконструкции ул. Строителей.

В краевом Минтрансе пояснили, что сейчас уже готова первая часть подпорной стенки на подходе к путепроводу, ведутся работы по возведению второй части стенки и переустройству существующих коммуникаций. К дорожному этапу строители перейдут после выполнения основных работ на путепроводе.

Завершение работ II этапа реконструкции ул. Строительства на этом участке планируется завершить в конце 2023 года.

Параллельно ведутся работы III этапа на участке от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Они стартовали в сентябре 2022 года. До середины 2025 года подрядной организации предстоит возвести еще один путепровод над ул. Локомотивной и продлить проезжую часть ул. Строителей.

Заключительный, IV этап, находится в стадии проектирования. Он включит участок от пл. Гайдара до ул. Стахановской.

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