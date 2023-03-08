Фото: ХК «Сокол» Красноярск / ВКонтакте

Пермский «Молот» не сумел пробиться в следующую стадию розыгрыша плей-офф ВХЛ сезона 2022-2023 годов. В седьмом матче, состоявшемся 7 марта в Красноярске, «молотобойцы» уступили местному «Соколу» со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2). Счет в серии стал 4:3 в пользу сибиряков, что позволило им выйти в ¼ финала Кубка Петрова и продолжить борьбу за почетный трофей.

В составах шайбы забросили: «Сокол» - Гиздатуллин (в большинстве), Потехин (2), Кожухов, Слепец (в пустые ворота) ; «Молот» - Романов, Тювилин.

После проигранного матча и серии плей-офф в целом главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников отметил, седьмая игра - это финал, где есть эмоции и нервы, с которыми нужно уметь совладать.

«Сегодня получилось так, как получилось. Мы стремились, хотели сравнять счет, но, к сожалению, «Сокол» сегодня ложился костьми, много блокировал броски», - говорит Сергей Бердников.

По возвращении в Пермь хоккеистов «Молота» ждет небольшой отдых и проведение тренировочных сборов. Затем наступит период межсезонья, формирование нового сотава команды для участия в ВХЛ сезона 2023-2024 годов.

В следующей стадии плей-офф ВХЛ 2022-2023 «Сокол» встретится с «Торосом», «Горняк УГМК» с «Металлургом», «Зауралье» с «Химиком». Тюменский «Рубин» сегодня ждет победителя седьмого матча между «Ладой» и АКМ. (0+)

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