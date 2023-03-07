5 вдохновляющих историй успеха сотрудниц Волго-Вятского банка Сбербанка

Начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов ДомКлик Камила Калмыкова

В команде Волго-Вятского банка Сбербанка работает 20246 девушек – это 80% от всего коллектива. Они ломают карьерные стереотипы, руководят сложными процессами и завоевывают любовь и признание коллег и клиентов. Карьерный путь каждой из них уникален и самобытен. В преддверии Международного женского дня сотрудницы банка поделились своими историями работы в Сбере.

У Венеры Илалутдиновой, начальника управления прямых продаж Банка Татарстан с очень необычным и красивым именем, Сбербанк практически единственное место работы. Она прошла длинный путь от специалиста до начальника управления.

«Меня всегда вдохновляла в Сбере работа в команде единомышленников, скорость и энергия с которой мы движемся, атмосфера поддержки и принятия. Моим наставником и сподвижником является заместитель управляющего нашего отделения. Очень благодарна ему за системное мышление и нестандартный подход к решению сложных задач. Также хочу отметить, что обучение в СберУниверситете– одна из шикарных возможностей, которая позволяет открыть и реализовать свой скрытый потенциал. За эту возможность развиваться я особенно благодарна Сберу»,–делится Венера.

Поддерживать коллег в начинаниях и верить в их успех – кредо внутрикорпоративных коммуникаций сотрудников банка. Именно благодаря такой поддержке со стороны коллег Наиля Арасланова стала руководителей одного из крупнейших филиалов в Кирове.

«К своей сегодняшней позиции я шла поэтапно. Руководитель в Сбере – это человек, который досконально знает работу каждого сотрудника. Это очень ответственно, но вместе с тем захватывающе и интересно. Свою карьеру я начинала с должности старшего менеджера по обслуживанию клиентов. Карьерный трек включал в себя такие позиции как клиентский менеджер, руководитель одного из филиалов, региональный руководитель Управления продаж и обслуживания сети, наконец, руководитель одного из крупнейших филиалов Кировской области. Каждый сделанный шаг всегда куда-то ведёт и даёт новые знания, новый опыт, новые возможности и новые знакомства. В своих целях я не останавливаюсь и планирую и дальше развиваться, как управленец»,– рассказывает Наиля.

«Я начинала карьеру в Сбере с временной вакансии юрисконсульта. В мои обязанности входили правовая проверка объектов недвижимости по ипотечным заявкам, участие в кредитных комитетах и консультация по правовым вопросам внутренних клиентов. Однажды мне посчастливилось принять участие в конференции для профессионалов рынка – агентов по недвижимости в качестве спикера. Так и началась моя карьера в качестве менеджера по работе с партнерами в ипотечном направлении Сбера. Команда меня очень поддержала и помогала влиться в новую профессию всеми своими знаниями и опытом. Благодаря этому я смогла возглавить сектор по работе с партнерами, а потом и управление по работе с партнерами и ипотечного кредитования. Хочу выразить благодарность нашему руководству и своей команде за огромную веру и поддержку, которая чувствуются каждый день. Именно они очень мотивируют достигать новых вершин и расширять рынок ипотеки, развивать партнеров и создавать новые интересные проекты»,–делится своим секретом карьерного успеха Камила Калмыкова, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов ДомКлик.

Для некоторых героинь материала карьера в Сбере подарила не только новых единомышленников, но и открыла новые города.

Бизнес-партнер по управлению персоналом Мордовского отделения Наталья Лукьянчикова,

«Я пришла в Сбер в 2010 году и за 13 лет прошла путь от контролера-кассира до бизнес-партнера по управлению персоналом головного отделения. Работала с клиентами в офисе Сбера, инспектором в отделе по работе с персоналом, менеджером по обучению. Год назад успешно прошла конкурсный отбор на более высокую должность и вместе с семьей переехала из Йошкар-Олы в Саранск. Я очень люблю свою работу, люблю работать с людьми и искренне горжусь нашей большой, дружной командой. В Сбере работают очень ответственные, добрые и отзывчивые люди. Мы можем полностью положиться друг на друга в любых вопросах, и это позволяет быстро решать самые амбициозные задачи!»,– рассказывает Наталья Лукьянчикова, бизнес-партнер по управлению персоналом Мордовского отделения.

«Большинство моих сотрудников – мужчины»,– начинает рассказывать Андрей Хренов, начальник отдела досудебного взыскания задолженности.

«Наше подразделение работает с клиентами, которые испытывают сложности с выплатами по кредитам. И наша задача найти подход к каждому, чтобы помочь разобраться в ситуации. Работа сложная, требует стрессоустойчивости и подразумевает выезды на объекты. Стереотип о том, что работа в нашем отделе не для женщин, ломает Елена Алексеева. Каждый день она привносит в нашу мужскую компанию позитив и улыбки. Я, как и все мои коллеги, благодарен Елене за легкость в общении, мудрость и оптимизм. Очень хочется поздравить её, всех наших девушек-коллег и клиенток с наступающим праздником!»

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сегодня хочется поздравить с наступающим 8 Марта всех сотрудниц Волго-Вятского банка Сбербанка. Для меня очевидно, что в основе большинства успехов нашей команды лежит ваша ежедневная кропотливость, внимательность к деталям, легкость и гибкость. Вы привносите характер и настроение сухим числам, которыми периодически измеряется любая работа. Ваша многогранность позволяет Волго-Вятскому банку Сбербанка реализовывать самые разноплановые проекты: от цифровой трансформации бизнеса до экологических акций в поддержку сохранения леса»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.