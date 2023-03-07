В Прикамье образовались самые высокие сугробы с начала зимы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае высота снежного покрова достигла максимальных значений с начала зимы. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Утром 7 марта в Бисере сугробы выросли до 101 сантиметра, в Губахе – до 90, в Кудымкаре – до 75, а в Перми – до 67.

Метеорологи отмечают, что в центральных и южных районах региона снежный покров достигнет максимума к утру четверга 9 марта. После этого начнутся оттепели, в результате чего влагозапас продолжит расти.

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