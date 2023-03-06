Глава СКР поручил разобраться в причинах массовой драки в Чернушке

Фото: скриншот видео с телеграмм-канала «Пермь с огоньком»

Разобраться в причинах массовой драки, которая произошла в центре Чернушки 4 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского следственного управления Денису Головкину. В субботней драке участвовали около 10 подростков.

Жестокая драка подростков попала в объектив сотового телефона случайного очевидца. Все происходит на улице, неподалеку от жилых домов. Кто-то из компании просто находится рядом с дерущимися и смотрит, как их друг сначала пинает, а потом бьет руками по лицу и запинывает ногами уже упавшего парня. Второй подросток в это время пинает и толкает руками другого парня.

Как сообщили в краевой полиции, участники драки признались, что конфликт произошел из-за незначительного повода.

- В средствах массовой информации и социальных медиа сообщалось о драке, - отметили в СКР. - Конфликт между несовершеннолетними попал на видео. Глава ведомства поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65