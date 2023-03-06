Пермский филиал «Т Плюс» начал подготовку к весеннему паводку

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Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы производственных площадок во время весеннего половодья. В соответствии с данными Гидрометцентра России, к началу марта запасы воды в снежном покрове Волжско-Камского бассейна соответствуют нормам текущего периода.

В настоящее время в Пермском филиале «Т Плюс» сформирована противопаводковая комиссия, проведен анализ аналогичных периодов прошлых лет и разработаны мероприятия по подготовке к безопасному прохождению паводка. Проверяется состояние всех дренажных устройств и помещений, потенциально подверженных подтоплению паводковыми водами, состояние ливневой канализации. Под особым контролем находятся гидротехнические сооружения Широковской ГЭС, а также водозабор Чайковской ТЭЦ-18 и плотина Нижне-Зырянского водохранилища Березниковской ТЭЦ-10.

Повышенное внимание энергетиков уделяется теплосетевой инфраструктуре – специалисты предприятий тепловых сетей филиала в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и поселке Марковский в ежедневном порядке с началом паводка будут проводить осмотры опорных конструкций трубопроводов. При необходимости будут приниматься меры по отводу талой воды от люков тепловых камер, откачка воды из тепловых камер. Вся имеющаяся необходимая техника, а также передвижные насосы для отвода паводковых вод приведены в состояние повышенной готовности.

По вопросам обеспечения безопасного состояния гидротехнических сооружений и оборудования устанавливается взаимодействие с органами исполнительной власти, территориальными противопаводковыми комиссиями, региональными управлениями МЧС.

По результатам прохождения периода «большой воды» запланировано проведение послепаводковых мероприятий, в том числе — обследование гидротехнических сооружений, дорог, систем технического водоснабжения и прочих объектов и, при необходимости, выполнение ремонтных работ.