Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край / ВКонтакте

Волейболисты пермской «Камы» продолжают успешные выступления в матчах за 9-16-е места Высшей лиги «А» сезона 2022-2023 годов. На этот раз пермяки на домашней площадке дважды обыграли ВК «Грозный» из столицы Чеченской Республики - 3:0 (25:12, 25:22, 25:21), 3:0 (25:21, 32:30, 25:23).

Перед этим «Кама» также провела две встречи в родных стенах. Увы, удача тогда сопутствовала гостям – столичному МГТУ – с одинаковым счетом по партиям 3:1. «Студенты» сейчас являются безоговорочными лидерами в борьбе за 9-16-е места. Похоже, на весеннюю «сессию» они уйдут в статусе победителя этого мини-турнира.

В следующем туре «Кама» встретится в подмосковном Одинцово с местной «Искрой» 18 и 19 марта (0+). Сейчас команды ведут отчаянную борьбу за 10-е место в турнирной таблице розыгрыша: «Искра» опережает «Каму» всего на одно очко.

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