В Перми не вернулся с работы 21-летний Сергей Завайских

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

Поисковой отряд имени Ирины Бухановой объявил в розыск 21-летнего Сергея Завайских. Как сообщают волонтеры, 1 марта в 21.50 Сергей вышел с работы по улице Тополевый переулок в Ленинском районе Перми и бесследно исчез.

Приметы

Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, фиолетово-розовые волосы. Был одет в разноцветную футболку, черный шарф, черное пальто, белые джинсы, высокие черные сапоги.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Сергея, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.

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