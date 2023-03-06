Состояние маневренного жилья в Перми проверят после ситуации с аварийным домом на Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми после ситуации с аварийным домом по улице Куйбышева, 143 решили проверить состояние муниципального маневренного жилья.

Напомним, что в отношении дома введен режим ЧС. Он начал разрушаться и стал опасным для жизни. Оттуда начали экстренно расселять людей в жилье маневренного фонда и гостиницы.

«Ситуация с экстренным расселением дома еще раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного жилья, а также пунктов временного размещения, в качестве которых используются гостиницы и санатории. Важно, чтобы там были нормальные человеческие условия для жизни на тот период, когда идет процесс выплаты выкупной стоимости», — заявил в своих соцсетях глава Перми Алексей Демкин.

Мэр города поручил 6 марта провести комиссионное обследование всех помещений, используемых в качестве временного жилья. При необходимости будет составлен план их обновления.

Кроме того, в маневренном фонде начали закупать новую мебель и постельное белье, а также ремонтировать помещения.

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