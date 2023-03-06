Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 6 марта 2023 года к 08:00 первое ДТП зафиксировано на ул. Героев Хасана на участке от ул. Усольской к ул. Куйбышева. Пока серьезного затрудгения в движении транспорта он не повлекло. Другое ДТП на ул. Сов. Армии собирает пробку от ул. Баумана до ш. Космонавтов в обоих направлениях.

Традиционные для этого часа пробки в 8-9 баллов наблюдаются на Вышке-1: заторы на ул. Мостовой, Огородникова, Фокинской.

На Вышке-2 транспорт скопился на ул. Гашкова, начиная от ул. Ив. Франко и до ул. Соликамской. Пробка на пересечении Соликамской и Гашкова.

Другие проблемные участки в Мотовилихе: на ул. Грибоедова – затор от пр. Октябрят до ул. Уинской, на бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева

Медленное движение на ш. Космонавтов от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова в обоих направлениях, а также на отвороте с ул. Овчинникова на ш. Космонавтов. Еще одна проблемная точка на ш. Космонавтов находится на участке от Западного обхода до развязки с улицами Промышленной и Оверятской.

Начинает формироваться пробка в районе ДКЖ со стороны улиц Локомотивной, Боровой и Малкова.

В центре города пробка в 7 баллов на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Екатерининской, ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции, на ул. Ленина от Северной дамбы до ул. Сибирской, ул. Островского от ул. Пушкина до ул. Екатерининской.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 6 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 6 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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