В спецоперации на Украине погиб 37-летний военнослужащий из Прикамья

Антон Трубинов. Фото: администрация Осинского городского округа/ВКонтакте

Грустную новость сообщили в администрации Осинского городского округа: 6 января 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб 37-летний Антон Трубинов.

Будущий герой родился, вырос и жил в деревне Нижняя Чермода Осинского округа. В 2000 году закончил Гремячинскую школу, после поступил в профессиональное училище №45 и зооветеринарный техникум. Был добрым, общительным, имел много друзей. В 2003 году Антона призвали в армию. Он былучастником боевых действий в Чечне, а 17 октября 2022 года пошел добровольцем на спецоперацию.

- Антон Михайлович показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины.

Официальная церемония прощания с Антоном Трубиновым состоится 5 марта.

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