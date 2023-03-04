SPA-комплекс на городском пляже в Перми планирует построить инвестор из Екатеринбурга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце января на заседании Думы руководители районных администраций представили часть проектов, которые предстоит реализовать в пермских районах. При этом, начальники администраций подчеркивали, что планы развития обсуждались совместно с общественностью. Так, глава администрации Ленинского района Александр Русанов заявил, что городской пляж у Коммунального моста должен преобразиться.

- Сейчас здесь недостаточно зон и инфраструктуры для пляжного отдыха. - Наш проект предполагает возведение здесь крытого бассейна и SPA-комплекса, - объяснял Русанов.

Говорилось и о том, что для развития пляжа собираются активно привлекать малый и средний бизнес. И вот 4 марта «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил, что реализовать проект может инвестор из Екатеринбурга.

По информации издания, реконструкцией пляжа займется «ЮГА-Пермь», которая находится под контролем «Уралинтерьер». Компания может инвестировать в развитие территории в Камской долине 2,3 млрд руб. На территории возведут комплекс, включающий гостиницу, несколько бассейнов и другую инфраструктуру для отдыха.