В пермский зоопарк кролику-гиганту Льву Валентиновичу привезли невесту Снежинку

Снежинка. Фото: скриншот видео из группы "Пермский зоопарк" ВКонтакте

В конце декабря в пермский зоопарк из Барнаула привезли кролика-гиганта редкой породы Ризен Льва Валентиновича. Он прибыл, чтобы «исправить демографическую ситуацию» в зоопарке. Два долгих месяца ушастый здоровяк ждал свою невесту и в начале марта, наконец, ее привезли.

Снежинка. Фото: скриншот видео из группы "Пермский зоопарк" ВКонтакте

Крольчиху по кличке Снежинка передала в зоопарк владелица частного хозяйства из поселка Юго-Камский. Женщина рассказала, что увидела в новостях инофрамцию о Льве Валентиновиче и поудмала, что Снежинка могла бы покорить сердце барнаульского гиганта.

После консультации с ветврачами и зоологами зоопарка решение было принято окончательно, и Снежинку стали готовить к смене места жительства – провели необходимые ветеринарные процедуры.

- Крольчихе 7 месяцев, ее вес более 5 кг. В отличие от Льва Валентинович, который имеет дикий окрас «агути», Снежинка полностью белая. Пока она находится на карантине. По достижении 9 месяцев ее познакомят со Львом Валентиновичем. О событиях, происходящих в семейной жизни наших обитателей, мы будем информировать. Выражаем благодарность жителям города Перми и Пермского края за неравнодушное отношение к жизни зоопарка и заботу о благополучии его обитателей, - написали в пермском зоопарке.

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