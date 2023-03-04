В Пермском крае в красивую дату 03.03.2023 сыграли необычную свадьбу

Фото: Все дороги ведут ...в ЗАГС/ВКонтакте

В красивую дату 03.03.2023 в Чайковском отделе ЗАГС заключили брак пять пар, но одна свадьба была необычной: замуж вышли двойняшки, сестры Анастасия и Дарья.

- Поздравляем всех молодоженов, желаем их семьям счастья и долгих лет жизни вместе. Ждем всех через 50 лет для празднования золотого юбилея! - поздравили молодоженов сотрудники ЗАГСа.

Фото: Все дороги ведут ...в ЗАГС/ВКонтакте

Тем временем в Перми в красивую дату заключиили семейный союз одиннадцать пар.

Особенная дата «трех троек» выбрана молодоженами не случайно. С древних времен цифра 3 считается магической и олицетворяет трехчастную природу мира: хаос, порядок и, как результат их взаимодействия, – гармоничный видимый мир. Древний мыслитель Пифагор относил «три» к совершенным числам.

Классическая нумерология называет это число «дитя Бога»: оно ответственно за творчество и созидательные процессы, наделено удивительной способностью оживить, наполнить светом, счастьем, душевностью и привнести в ситуацию то, что раньше отсутствовало.

- Это цифра радости, творчества, эмоций и артистичности. Поздравляем молодоженов с созданием семьи! Пусть магическая дата и положительная энергетика числа «три» сделают семейные союзы, заключенные в третий день весны, крепкими и счастливыми! - пожелали молодоженам сотрудники ЗАГСа.