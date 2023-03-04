Власти Перми начали искать подрядчика для достройки крематория

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Межведомственная рабочая группа по проверке закупок для нужд города одобрила расходы на строительство крематория. Подрядчика выберут по средствам аукциона, который уже размещен на сайте Госзакупок.

– Реализацию этого проекта я курирую лично. Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мертвой точки. Пермь – один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория, и люди вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы. Поэтому вопрос назрел очень серьёзно, – написал мэр Перми Алексей Дёмкин в своем telegram-канале.

Работы по достройке крематория разбиты на два этапа. Первый - достройка самого здания. Второй - благоустройство территории: строительство колумбария (специальных стен с ячейками для хранения урн с прахом на площади почти 10 тысяч квадратных метров), строителсьтво подъездной дороги, стоянки, наружного освещения, пешеходных дорожек, туалета и мест для отдыха для посетителей кладбища, в том числе скамейки с навесами в районе колумбария.

Начало работ запланировано на май 2023 года. Стартовая стоимость контракта — 472 миллиона рублей.

Напомним, что крематорий на Восточном кладбище город пытается построить больше 10 лет. В 2012 году проект двухэтажного здания с большим и малым траурными залами и колумбарием был принят и началось строительство Заказчиком выступало МКУ «Пермблагоустройство». Были проведены инженерные коммуникации, возведено здание…Но в 2014 году возникли проблемы с финансированием объекта, и стройку заморозили.

Затем городские власти планировали возвести крематорий в рамках концессионного соглашения, но не удалось найти инвестора. И в 2020 году строительство крематория вновь решили вести за бюджетные деньги.