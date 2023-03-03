В Перми сообщили, в каких домах в субботу и воскресенье отключат воду

n0_title Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обидно остаться без запасов воды, если краны в вашем доме вдруг пересохнут, особенно если это случится в выходные дни.

В компании «Новогор Пркамье» рассказали, в каких домах отключат воду в субботу и воскресенье. Посмотрите список, не попала ли в него ваша многоэтажка.

В субботу, 4 марта с 10.00 до 20.00 воды не будет по таким адресам:

- ВИЛЬВЕНСКАЯ, 21;

- МИЛЬЧАКОВА, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35;

- ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 17, 21, 23.

В воскресенье, 5 марта, с 10.00 до 20.00 воду отключат в домах на улицах:

- МОНАСТЫРСКАЯ, 119, 121, 123, 142, 142/1, 144, 152, 155, 157, 159, 171, 173;

- ПЛЕХАНОВА, 3, 13;

- РЕШЕТНИКОВА, 4, 5, 6, 6А, 18;

- ТОЛМАЧЕВА, 2;

- ЯКУБА КОЛАСА, 8.