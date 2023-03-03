В пермском ЗАГСе объяснили, чем число с тремя тройками обернется для молодоженов

Фото: управление ЗАГС администрации Перми

Многие молодожены подгадывают свое бракосочетание к необычным датам. Не стало исключением и 3 марта этого года, которое как раз выпало на пятницу.

Так, в Ленинском отделе ЗАГС администрации Перми сообщили, что в день 3.03.2023 семейный союз пришли заключить сразу 11 пар. Там сочли, что это неспроста.

- Особенная дата «трёх троек» выбрана молодоженами не случайно, - объяснили в ведомстве. - С древних времён цифра 3 считается магической и олицетворяет трехчастную природу мира: хаос, порядок и, как результат их взаимодействия, – гармоничный видимый мир. Примечательно, что Древний мыслитель Пифагор относил «три» к совершенным числам.