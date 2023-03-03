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НовостиОбщество3 марта 2023 14:02

Бастрыкин поручил провести проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина

Главе СК РФ не понравились доклады главных следователей Прикамья, Калининградской, Тверской и Рязанской областей
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Александру Бастрыкину не понравился доклад главного следователя Прикамья. Фото: СК РФ.

Александру Бастрыкину не понравился доклад главного следователя Прикамья. Фото: СК РФ.

На заседании коллегии в Следственном комитете России подводились итоги прошлого года. Доклады руководителей следственных управлений заслушали в режиме видео-конференц-связи.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин положительно оценил эффективную работу следственных управлений Карелии, Удмуртии, Мурманской и Тульской областям. А вот некоторые сообщения ему не понравились

- Были заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Калининградской, Тверской и Рязанской областям, Пермскому краю, - говорится на официальном сайте ведомства. - В связи с имеющимися системными недочетами в работе этих подразделений в отношении их руководителей Д.А. Бочарова, А.А. Кизимова, В.А. Никешкина, Д.В. Головкина назначены служебные проверки.