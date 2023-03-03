Синоптики предложили жителям Прикамья готовиться к ливневым снегопадам и резкому потеплению

Неужели скоро весна? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заметное похолодание, произошедшее в Прикамье в ночь на пятницу, в субботу сменится заметным потеплением.

Как отмечают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ, 4 марта в южных и центральных районах Пермского края резко потеплеет до -1…-3 градусов, на севере до -4…-8 градусов.

- Еще одной особенностью погоды в ближайший период станут ливневые снегопады, условия для которых сформируются из-за неустойчивости воздушной массы, - отмечают синоптики.

В понедельник, 6 марта, небольшое похолодание, однако днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Примерно такой же характер погоды ожидается и во вторник и в среду. При этом в понедельник и вторник могут пройти ливневые снегопады.

К середине следующей недели ожидается формирование средиземноморского циклона, что может привести к выносу очень теплой воздушной массы на Урал.