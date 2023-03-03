Пермский олигарх судится в Нью-Йорке из-за картин да Винчи, Пикассо и других художников

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Суд в Нью-Йорке согласился с частью претензий пермского миллиардера и экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, связанных с приобретением картин великих художников. Об этом сообщает «РБК».

Компании бизнесмена с 2002 по 2014 год потратили порядка 2 млрд долларов на покупку картин через арт-дилера Ива Бувье. Было приобретено 38 произведений искусств Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Огюста Родена, Густава Климта и других художников.

Дмитрий Рыболовлев утверждает, что Ив Бувье вводил его в заблуждение относительно реальной стоимости картин, из-за чего бизнесмен переплатил более млрд долларов. Судебные разбирательства длятся с 2015 года.

В частности сделки на покупку картин проходили с участием аукционного дома Sotheby’s. Дмитрий Рыболовлев утверждал, что Sotheby’s помогал Иву Бувье реализовывать картины по завышенной цене.

Суд Нью-Йорка признал, что большинство требований бизнесмена к Sotheby’s (на 200 и 380 млн долларов) обоснованы. При этом окончательное решение еще не вынесено.

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