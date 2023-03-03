В Прикамье прокуратура проверит, законно ли РЖД продают жилые дома

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ОАО «Российские железные дороги» выставили на продажу несколько домов, где прописаны и проживают люди. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что выяснят обстоятельства продажи и проверят законность этих действий.
Сейчас в домах проживают бывшие железнодорожники вместе с семьями. Пермская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия. У РЖД уже запросили всю необходимую документацию.
По итогам проверок будет дана оценка законности продажи домов. При наличии оснований прямут меры прокурорского реагирования.
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