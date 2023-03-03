Малый бизнес оформил во II полугодии на 40% больше полисов СберСтрахования по комплексной защите

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Число клиентов, оформивших у СберСтрахования комплексную программу для малого бизнеса, во втором полугодии 2022 года выросло на 40% по сравнению с первым полугодием. Всего за прошлый год программу выбрали более 26 тыс. предприятий, сборы составили 0,8 млрд рублей.

Наиболее ответственными оказались предприятия с Юга России, из Московского региона и Северо-Западной части страны. Однако бизнес и из других регионов проявлял интерес к комплексной страховой защите.

Практика СберСтрахования показывает, что малый бизнес сталкивается с разнообразными рисками: клиенты обращаются с приоста новкой деятельности из-за пожаров и противоправных действий третьих лиц, повреждениями имущества из-за заливов, стихийных бедствий. Например, индивидуальный предприниматель в Ивановской области обратился в страховую из-за поджога своего рабочего помещения злоумышленником — и получил 1,1 млн рублей компенсации за повреждённое имущество. А клиенту из Липецка было выплачено 1,4 млн рублей компенсации также из-за пожара, из Иркутска — 2,6 млн рублей. В Ижевске клиент получил выплату за пострадавшее имущество и внутреннюю отделку помещения в результате прорыва трубы и затопления.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка*:

«Ведение бизнеса подразумевает риск и ответственность. На пути к успеху предприниматели могут столкнуться с непредвиденными ситуациями и расходами, которые могут не только нанести урон всем производственным процессам, но и остановить бизнес. Поэтому предпринимателю так важно чувствовать себя под постоянной защитой. Программа "Защита 360°" разработана специально для малого и микробизнеса и позволит предприятиям получить комплексную страховую защиту и не опасаться, если что-то пойдет не по плану. Малый бизнес региона работы Волго-Вятского банка демонстрирует интерес к страхованию: так, в 2022 году комплексную защиту оформили в 3,6 раза больше предприятий, чем в предыдущем году».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.