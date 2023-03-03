В Перми откроется первый магазин турецкого бренда LC Waikiki

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В ТРК «СпешиLove» откроется магазин турецкого бренда LC Waikiki. Информация об этом подтвердили в администрации торгового центра, однако дата открытия не анонсируется.

LC Waikiki появится на месте закрытого H&M. Бренд выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин женщин и детей, а также товары для дома.

В Перми это будет первый магазин LC Waikiki. Компания была основана в 1988 году во Франции. В 1997 году права на бренд приобрела турецкая Taha Group, которая производила товары для компании.

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