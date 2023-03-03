Минспорта Пермского края получило полномочия на проведение мобилизационной подготовки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минспорта Прикамья займется вопросами мобилизации. Изменения внесли в постановление «Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры и спорта Пермского края». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Минспорта будет обеспечивать мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а также координировать и контролировать подведомственные госучреждения в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке.

В Минспорта отметили, что работа министерства не изменится.

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