Минспорта Пермского края получило полномочия на проведение мобилизационной подготовки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Минспорта Прикамья займется вопросами мобилизации. Изменения внесли в постановление «Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры и спорта Пермского края». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь Минспорта будет обеспечивать мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а также координировать и контролировать подведомственные госучреждения в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке.
В Минспорта отметили, что работа министерства не изменится.
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