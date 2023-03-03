Две пермские пары лидируют в финале Гран-при России по фигурному катанию 2023

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

В Санкт-Петербурге идет жаркая борьба в финале юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию 2023 года. В одном из главных соревнований уходящего зимнего сезона принимают участие спортсмены из Перми.

Вечером 2 марта на лед вышли спортивные пары, которые выполнили короткую программу. Отменное выступление показали воспитанники Павла Слюсаренко.

Перед произвольной программой с заметным преимуществом лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие за свой прокат высокие 74,73 балла. Следом за ними разместилась еще одна пермская пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (70,21).

По словам Екатерины Чикмаревой, во время выполнения программы у них были маленькие недочеты, которых не было на недавнем первенстве России в Перми.

«Лед здесь меньше, совсем другие ощущения по катанию. Где-то нужно было убирать, где-то добавлять, не очень удобно», - пояснила в своем комментарии Федерации фигурного катания России пермская фигуристка.

О том, что очень тяжело адаптироваться под размер такой ледовой арены, отметил участник другой пермской пары Артем Грицаенко.

В этом турнире принимает участие еще одна пара Елизавета Романова и Валерий Назаров пока занимают пятое место. При удачном выполнении произвольной программы у наших ребят есть все шансы войти в число призеров финал юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию 2023. От третьего места их сейчас отделяют всего полтора балла.

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