В Перми за расклейку объявлений на остановке впервые оштрафовали компанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми компанию, оказывающую брокерские услуги, оштрафовали на 120 тысяч рублей за расклейку объявлений на остановках.

Как сообщил портал «В курсе.ру» со ссылкой на горадминистрацию, это произошло впервые. В мэрии отметили, что незаконная расклейка объявлений на остановках — частое явление, которое до их пор не удавалось контролировать. Теперь контроль планируется усилить.

В 2022 году за шесть месяцев выявили 2 361 случай незаконной расклейки объявлений. При этом на очистку одной остановки тратят примерно 318 рублей.

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