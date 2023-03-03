В Пермском крае водитель легковушки погиб на месте ДТП

Произошло лобовое столкновение. Фото: Кадр видео Госавтоинспекция Пермского края.

В Пермском крае 2 марта на дороге Нытва-Кудымкар произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель «Газели» 1993 года рождения, житель Костромы, ехал со стороны Кудымкара в сторону Нытвы. На 11 километре он выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Веста". За рулем легковушки был житель Карагайского района, 1966 года рождения, он погиб на месте.

Удар был такой силы, что «Весту» смяло до пассажирских сидений. Водителя «Газели» с травмами «скорая» отвезла в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и призывают водителей, быть внимательнее на дороге. Не садиться за руль при плохом самочувствии.

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