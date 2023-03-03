Очевидец сообщил подробности ДТП у школы №44 в Перми

ДТП Фото: Иван ВИСЛОВ

Напомним, «Комсомолка» 2 марта сообщила о ДТП, произошедшим у школы №44 в пермском микрорайоне Парковый. Новые подробности сообщил очевидец, оказавшийся на месте дорожного происшествия.

По его словам, ДТП произошло между 18:00 и 19:00. В это время здесь очень много детворы из близлежащей школы и детского сада. К проезжей части подошла семейная пара с ребенком на снегокате. Скорее всего, они направлялись домой из детсада. Вдоль обочины дороги стояли припаркованные машины.

В один из моментов ребенок без ведома родителей соскочил со снегоката и бросился перебегать дорогу. Через какое-то мгновение его сбил двигавшийся на медленной скорости по ул. Водопроводной со стороны ул. Желябова в направлении ул. Пожарского легковой автомобиль под управлением женщины.

К месту ДТП с участием ребенка оперативно подъехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Малолетнего участника дорожного происшествия отправили в одно из медицинских учреждений города. После проведенного обследования у малыша серьезных травм и повреждений не обнаружили.

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