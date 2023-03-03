В 2022 году «Т Плюс» добилась переноса более 100 незаконных объектов из охранных зон теплосетей в Перми

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети «Т Плюс» в 2022 году выявили и добились устранения 102 незаконных объектов в охранных зонах теплопроводов. В отношении ещё более 420 самостроев инициированы процедуры по переносу. Самовольные постройки препятствуют обслуживанию и ремонту теплосетей. По закону охранная зона составляет не менее 3 м в обе стороны от коммуникаций.

В Перми «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Значительная часть построек – детские и спортивные площадки. Также часто с нарушениями расположены автостоянки, гаражи и торговые павильоны. В отношении всех самостроев инициированы процедуры по демонтажу.

«Незаконные сооружения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей, создают значительные трудности при эксплуатации наших объектов, в случае нештатных ситуаций энергокомпания не может оперативно устранять дефекты, что создает угрозу для подачи качественных услуг теплоснабжения наших клиентов. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании данных надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.