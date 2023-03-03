В Пермском крае на выходных потеплеет до +1 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Пермского ЦГМС рассказали о погоде в выходные. Ожидаются значительное потепление и осадки.

В субботу, 4 марта, температура воздуха ночью составит -13…-8 градусов, а на севере региона до -18. Днем воздух прогреется до -4…+1 градуса. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 5 марта, ночью -9…-4 градуса, по северу до -16, а днем снова -4…+1. В этот день ожидаются умеренные снегопады.

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