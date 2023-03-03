Детский омбудсмен высказалась о видео, на котором учительница оскорбляет школьника

Фото: perm-deti.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала скандальный инцидент в Сылвенской школе.

Напомним, что в соцсетях разлетелось видео, на котором педагог отчитывает школьника за опоздание на конкурс, посвященный 23 февраля. Она назвала подростка «предателем» и «ублюдком», обвинив его в отсутствии патриотических чувств.

Светлана Денисова назвала случившееся нарушением педагогической этики. По ее словам, подобные ситуации происходят не так часто, но вызывают большой общественный резонанс. Также детский омбудсмен пообещала взять ситуацию на контроль.

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