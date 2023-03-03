Реальная зарплата жителей Пермского края снизилась на 2%

Фото: Даниил ОПАРИН

В Прикамье с января по декабрь 2022 года среднемесячная номинальная зарплата составила 52 тысячи рублей. Это на 12,5% больше, чем годом ранее, сообщает Пермьстат.

При этом реальная зарплата жителей региона с учетом роста цен на товары и услуги уменьшилась на 2%. Снизилась покупательная способность.

Самые высокие зарплаты у тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых — 131,4 тысячи рублей, финансовой и страховой — 119,2 тысячи, госуправления и обеспечения военной безопасности — 111,7.

Меньше всего зарабатывают работники гостиничного бизнеса и общепита — 32,6 тысячи рублей, а также сельского и лесного хозяйства — 37,5 тысяч.

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