В Перми арестовали мужчину, убившего сожительницу и поджегшего дом с ее телом

Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми Следственным отделом по Кировскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по факту обнаружения после ликвидации пожара в частном доме тела 61-летней женщины с травмами криминального характера.

Следствие установило, что 26 февраля 2023 года подозреваемый, проживающий в доме 61-летней женщины, потребовал передать ему денежные средства с целью хищения. Потерпевшая отказалась отдать злоумышленнику деньги, после чего он вооружился ножом и нанес ей смертельные ранения. Убедившись, что женщина мертва, подозреваемый нашел и похитил деньги вместе с имуществом потерпевшей. Скрывая следы преступления, он поджег дом и скрылся.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемый в совершенном преступлении был задержан. Им оказался ранее судимый житель Пермского края без определенного места жительства.

В следственном комитете РФ по Пермскому краю сообщили, что 2 марта 2023 года решением суда подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы и комплекс следственных действий, сбор и закрепление доказательственной базы.

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