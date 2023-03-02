В Пермском крае на добровольную сдачу незаконного оружия потратят 500 тыс. рублей

Фото: Правительство Пермского края

Сегодня в региональном Министерстве территориальной безопасности состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае. В его участии приняли участие руководители правоохранительных органов и главы городских и муниципальных образований Прикамья.

В число главных вопросов вошли криминогенная ситуация, связанная с оборотом оружия, меры по повышению активности граждан к добровольной сдаче незаконно находящихся у них предметов вооружения.

Руководитель ведомства Виктор Батмазов в ходе заседания поставил задачу максимально донести до населения информацию об освобождении от уголовной ответственности и возможности получить вознаграждение за добровольную сдачу предметов вооружения.

В настоящее время в Пермском крае действует порядок стимулирования граждан, достигших возраста 18 лет к добровольной сдаче незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ежегодно на выплаты вознаграждения гражданам за добровольно сданные незаконно хранящиеся предметы вооружения и боеприпасы в краевом бюджете закладывается 500 тыс. рублей.

С декаьбря в декабре 2021 года в регионе в 1,5 раза увеличили размеры вознаграждения на все виды сдаваемого оружия. К примеру, за добровольно сданный карабин вознаграждение составит 10,5 тыс. рублей, охотничье гладкоствольное оружие – 6 тыс. рублей, автоматическое оружие - до 12 тыс. рублей, за гранатомет – 15 тыс. рублей.

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