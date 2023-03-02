Новые автобусы на трех маршрутах Перми перевезли более 2 млн пассажиров

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

Новая техника поступила пополнила автопарк МУП «Пермгорэлектротранс» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации Минтранса Пермского края, 64 новых автобуса большого класса в рамках дорожного нацпроекта работают на трех городских маршрутах: № 3 «М/р Нагорный – Магазин Речник», № 10 «ПНИПУ – М/р Нагорный», № 36 «Театр Ироничная компания – М/р Вышка-2 – М/р Вышка-1».

Первыми в рейс вышли автобусы маршрутов №3 и №10 в начале декабря 2022 года.

С момента выхода на городские линии Перми новые автобусы, поступившие в 2022 году, совершили более 44 тысяч рейсов и перевезли более 2 млн пассажиров.

Лидером стал маршрут №3, на долю которого пришлось более 18 тыс. рейсов и 800 тыс. пассажиров. У маршрута №10 почти такие же результаты - более 17,6 тыс. рейсов и 700 тыс. пассажиров. Чуть позже новые автобусы вышли на маршрут №36. За время своей работы на этом маршруте комфортабельные городские лайнеры сделали более 8,7 тыс. рейсов и перевезли 650 тыс. пассажиров.

Всего же за последние два года в рамках программы «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермь поступило 143 новых новых автобуса.

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