Ремонт Комсомольского проспекта в Перми планируют завершить до конца мая

Фото: Администрация Перми / Светлана Соболева

Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми близится к завершению. По сообщению городской администрации, масштабная реконструкция одной из красивейших пермских улиц в полном объеме финиширует до конца мая 2023 года.

Сейчас строители выполняют монтаж скамеек и урн на участке от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского в центральной части Комсомольской площади. После этого предстоит выполнить установку дорожных знаков и пешеходного ограждения.

После ремонта одна из центральных площадей Перми может стать местом притяжения пермяков и гостей города. Здесь появится комфортная зона отдыха с зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами и скамейками.

Напомним, капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми стартовал летом 2019 года.

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