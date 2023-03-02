В Пермском крае 3 марта ожидают изморозь и гололед

Фото: МЧС по Пермскому краю.

По сообщению МЧС по Пермскому краю, 3 марта на территории региона в отдельных районах ожидается изморозь, на дорогах гололед.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на одном из участков федеральной трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург вводилось временное ограничение движения грузового транспорта. Оно действовало 28 февраля с 12:00 до 24:00.

Согласно прогноза погоды на 3 марта, температура воздуха утром понизится до -17 градусов, днем и вечером около -12 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер южных направлений 3 метра в секунду.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями, вызванными гололедицей на дорогах, в МЧС призывают быть осторожными при нахождении на улице. Водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части.

Если у водителей автотранспорта возникнут претензии к подрядчикам по очистке от снега и обработке автодорог федерального значения от наледи, то необходимо обращаться в диспетчерскую службу ФКУ УПРДОР «Прикамье» по телефонам: 8 (342) 244-90-81, +7 (932) 331-79-94.

Выполнение муниципальных услуг и работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на территории Перми входит в обязанности МКУ «Пермблагоутройство» (тел. 8 (342) 212-26-26).

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru